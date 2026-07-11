Hjulmand-Atletico Madrid, è ufficiale: 40 milioni più bonus allo Sporting e contratto fino al 2031
Adesso è ufficiale, Morten Hjulmand è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il portoghese, pagato 40 milioni più bonus, ha firmato un contratto quinquennale con i Colchoneros.
"L'Atlético de Madrid e lo Sporting CP hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Morten Hjulmand, che firma con il nostro club fino al 30 giugno 2031.Centrocampista difensivo destro di 27 anni, si distingue per la sua potenza fisica, la capacità di recupero palla e l'intelligenza di gioco: qualità che ne esaltano le doti di anticipo e di distribuzione" è quanto si legge nelle nelle prime righe del lungo comunicato degli spagnoli.
¡Bienvenido, Hjulmand! 🔴⚪— Atlético de Madrid (@Atleti) July 11, 2026
Acuerdo con el Sporting CP para el traspaso del centrocampista internacional danés, quien firma por nuestro club hasta 2031.
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