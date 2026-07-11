Pellegatti: "Mi sembra che Pulisic voglia 8 milioni di ingaggio e non è assolutamente possibile una situazione del genere”

vedi letture

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Christian Pulisic, attaccante americano del Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Christian Pulisic, incerto tra infortunio e rinnovo di contratto: “Sinceramente pur conoscendo le qualità, se vedo che è troppo spesso infortunato, è stato traumatico, sfortunato o per sfortuna o per diciamo costituzione fisica alla quasi età di 30 anni, io Pulisic ci penserei bene a confermarlo, ve lo dico sinceramente. Non si può più, secondo me avere in rosa giocatori che, almeno della salute fisica, non siano il 100%. Mio parere, io dei giocatori troppo spesso fuori, troppo spesso infortunati, sinceramente li toglierei. Oltretutto c'è un problema, mi sembra che voglia 8 milioni di euro a livello di ingaggio e non è assolutamente possibile una situazione del genere”.

I tempi di recupero di Pulisic

L'obiettivo della dirigenza è quello di fornire al nuovo allenatore giocatori adatti alle sue idee e costruire un gruppo in grado di competere con continuità e ambizione sia in campionato sia nelle altre competizioni stagionali. Intanto da monitorare le condizioni di Christian Pulisic. Come riportato dal Corriere dello Sport, ha subito una microfrattura e potrebbe rimanere ai box circa un mese e mezzo. Amorim non lo avrebbe a disposizione per la preparazione, un bel problema per una pedina che avrebbe voluto subito iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione, dopo gli alti e bassi della scorsa.