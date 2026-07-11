Primo Piano Amorim mette Pulisic al centro del suo Milan. Anzi no, a sinistra al posto di Leao

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Nonostante il rendimento negativo in questo 2026 tra Milan e nazionale, Amorim non rinuncerà a Pulisic. Leao sempre più verso l'addio

Dopo una seconda parte di stagione al Milan con grandissime difficoltà, Chistian Pulisic sperava di ritrovarsi al Mondiale con la sua nazionale e invece anche lì le cose non sono andare come si aspettava: zero gol segnati e due infortuni che ne hanno condizionato il rendimento (il secondo lo terrà fuori per alcune settimane, punta a rientrare per l'inizio del campionato di Serie A). La rinascita di Capitan America non c'è stata, ma nonostante questo Ruben Amorim punta fortemente su di lui nella prossima annata sportiva.

MILAN, AMORIM ESALTA PULISIC

Le sue parole su Pulisic durante la conferenza stampa di presentazione non lasciano dubbi: "Pulisic è veramente un calciatore di grande grande talento. Si è fatto male ai Mondiali, bisognerà capire. Ma è perfetto per come è fatto il calcio in Italia, con le squadre che si difendono bene: può fare la differenza con la D maiuscola. Ho le idee chiare su cui voglio vederlo giocare. Con il piede destro sul lato sinistro, ma anche sull'altro lato. Anche se lo voglio tra le linee, non con i piedi sulla linea. È benvoluto nel club, c'è tutto il team dietro per sfruttarlo al massimo. Per noi è molto importante". Amorim (così come Gerry Cadinale e tutto il club rossonero) non vuole assolutamente rinuanciare a lui, anzi ha anche le idee chiare su dove schierarlo: tra i due trequartisti che agiranno alle spalle della prima punta, lui sarà quello che giocherà sul centro-sinistra.

MILAN, AMORIM METTE PULISIC A SINISTRA E FA FUORI LEAO

Per il tecnico portoghese è assolutamente lui il titolare in quel ruolo, dunque appare evidente anche che nel suo nuovo Milan non ci sarà spazio per Rafael Leao. Nonostante le ovvie domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione, Amorim non si è esposto sull'ex Lille, limitandosi a dire che ha fatto un buon Mondiale, ma non sembrano esserci grossi dubbi sul fatto che il suo futuro sarà lontano da Milanello. E la conferma di questo è anche nella posizione che l'ex Sporting e United ha in mente per Pulisic che agirà proprio dove dovrebbe giocare Leao.