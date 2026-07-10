Primo Piano ESCLUSIVA MN - Vittori: "Gila il braccetto ideale per Amorim, in Italia è diventato un giocatore completo"

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Le parole del giornalista romano Alessandro Vittori in esclusiva per MilanNews.it in merito al nuovo rinforzo rossonero Mario Gila

Mario Gila al Milan. Il difensore spagnolo ha scelto i rossoneri, dopo una trattativa condotta insistentemente tra la dirigenza milanista e quella biancoceleste. L'ex Real Madrid era in scadenza con la Lazio e su di lui c'erano anche altri club italiani. In merito a questa operazione, la redazione di MilanNews.it ha sentito in esclusiva Alessandro Vittori, giornalista di LaLaziosiamonoi.it. Queste le sue considerazioni su Mario Gila.

L'operazione Mario Gila

"La Lazio ha sicuramente provato a creare una trattativa un po' più vantaggiosa, perchè detiene il 50% della plusvalenza dal Real Madrid. Quindi è stata un'operazione così..".

Ci racconti il giocatore? Qualità e caratteristiche

"Quando è arrivato in Italia era un giocatore prettamente fisico e dinamico. Poi negli anni è migliorato tantissimo e si è evoluto molto anche tatticamente e tecnicamente, che non è scontato per un ragazzo che viene da un altro contesto diverso dalla Serie A. Ci sono tanti meriti di Sarri nel miglioramento di Gila, questo è giusto dirlo. Per natura lui è un giocatore da uomo su uomo, dalla stretta marcatura. L'anno scorso però ha assunto anche nuove caratteristiche, sa difendere a zona".

Ideale per Amorim quindi

"Può giocare ovunque, anche a quattro nei due centrali, mentre in una difesa a tre è il braccetto ideale. Credo sia diventato un giocatore completo e il grande salto in una squadra come il Milan sicuramente lo aiuterà".

Anche il Napoli era interessato..

"Sarri ha provato a portarlo a Bergamo e su di lui c'erano anche Napoli e Juventus. Il ragazzo ha scelto il Milan, forte già del corteggiamento che c'era stato durante la scorsa stagione con Allegri".

Invece sull'ex rossonero Daniel Maldini? A Roma esperienza non felice?

"E' andato male da noi, un po' un equivoco qui alla Lazio. E' un giocatore molto sponsorizzato dal direttore sportivo Fabiani, ma non lo era per Sarri. E' stato difficile perchè il contesto Lazio è complicato. Mi sembra un ragazzo con qualità, ma senza ancora quello scatto che lo faccia diventare giocatore a tutti gli effetti".