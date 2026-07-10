Cardinale: "Nessuno al Milan, a parte me, ha diritti di approvazione sul mercato dei trasferimenti, a qualsiasi soglia"

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Gerry Cardinale ha voluto chiarire la sua posizione di vertice all'interno della scala gerarchica decisionale del Milan

Nelle ultime ore, con la nomina a CEO del Milan di Massimo Calvelli iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere dei Commerci e con la conseguente disponibilità sulla visura camerale in merito al nuovo ruolo dell'amministratore delegato rossonero, sono emersi dettagli circa i poteri e i compiti dello stesso Calvelli. Anche MilanNews.it oggi ha scritto in merito all'argomento. Riassumendo in breve, il documento riferisce come sulle operazione al di sotto dei 50 milioni di euro Calvelli ha potere di firma singola: al di sopra di questa cifra deve firmare congiuntamente a Paolo Scaroni o a Gerry Cardinale. Ed è stato proprio il proprietario del Milan a voler chiarire, con delle dichiarazioni rilasciate a Calcio e Finanza, la gerarchia decisionale del Milan che va oltre passaggi e regole burocratiche. In poche parole Cardinale ha voluto affermare la sua posizione di vertice all'interno della squadra che ha composto a Casa Milan: tutte le decisioni, piccole o grandi che siano, passano dalla sua approvazione e dal suo sì finale. In particolare il riferimento è stato fatto sul calciomercato.

GERRY CARDINALE CHIARISCE LA GERARCHIA DECISIONALE DEL MILAN

Il chiarimento di Gerry Cardinale sulla gerarchia decisionale all'interno del Milan: "Nessuno al Milan ha diritti di approvazione, a qualsiasi soglia, sul mercato dei trasferimenti, a parte me. Io approvo ogni singolo centesimo, e sono l’unico a dare il via libera finale sul calciomercato. Nel modo in cui operiamo il mio potere di approvazione è unilaterale. E poi una cosa importante: come ho detto in conferenza stampa, facciamo le cose come una squadra. Quindi il team continuerà a fare raccomandazioni e lavoriamo come una squadra. Abbiamo molti input dall’allenatore e dal mio team. Ma alla fine, quando arriva il momento di prendere una decisione, la approvo io".