Primo Piano

MN - GIla atteso oggi a Milano: arrivo previsto in prima serata

MN - GIla atteso oggi a Milano: arrivo previsto in prima serataMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:25Primo Piano
di Lorenzo De Angelis
Il secondo acquisto dell'estate di calciomercato del Milan, Mario Gila, è atteso questa sera a Milano per cominciare la sua nuova avventura in rossonero

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Mario Gila è atteso questa sera a Milano. Il difensore spagnolo dovrebbe atterrare intorno alle 20:10 presso Linate Prime, scalo spesso utilizzato per gli arrivi privati e per gli spostamenti legati alle operazioni di mercato del club rossonero. 

Il difensore spagnolo, che questa mattina ha anche salutato i tifosi della Lazio all'esterno di Formello, si trasferirà in rossonero per 30 milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore, invece, firmerà un contratto quinquiennale da 4,5 milioni di euro di base fissa più un milione di bonus. 