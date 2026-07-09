Leao via dal Milan? Di Canio non ha dubbi: "Uno come Amorim non può convivere con Rafa che pensa alle sfilate e al rap"

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L'ex rossonero Paolo Di Canio ha parlato del nuovo allenatore Ruben Amorim che con ogni probabilità farà a meno di Rafael Leao

Paolo Di Canio, ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ha parlato così di Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan: "Lui non ha mai barattato i suoi valori, lo ha dimostrato a Manchester. Lì ha mandato via Rashford, qui non credo possa convivere con Leao che pensa alle sfilate, al rap. Quante energie bruci stando ore in sala registrazione, come fai a fare la differenza in 45 partite stagionali?".

L'ex giocatore ha poi parlato anche del nuovo campionato di Serie A: "L’Inter ha un grosso vantaggio: è vero che Palestra non è arrivato, ma troveranno un altro esterno destro per rivincere. Non c’è storia, è troppo superiore. Gli altri per avvicinarsi dovrebbero prendere almeno quattro titolari: la Juve dovrà prima vendere i vari Openda e David, il Napoli con Allegri è intrigante ma potrà fare meglio di due anni fa? Vedremo se il Mondiale rilancerà Lukaku, ma alla sua età le problematiche fisiche credo resteranno".