Di Marzio: "Tutti in attesa della decisione di Maldini. Se dice di sì potrebbe andare su Conte come ct"

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Gianluca Di Marzio ha parlato di Paolo Maldini che non ha ancora deciso se accettare la proposta di Malagò di diventare il nuovo dt dell'Italia

Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, ha parlato così del possibile ingresso di Paolo Maldini nella Nazionale italiana come direttore tecnico: "Al di là di tutte le operazioni di cui stiamo parlando, ce n'è una che non è un'operazione di mercato, ma forse è la più importante che riguarda proprio il futuro del nostro calcio, ovvero il sì di Paolo Maldini alla Nazionale, quindi alla FIGC e quindi a Giovanni Malagò, che è il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La nuova era, la rinascita del calcio azzurro, dipende molto dal si di Maldini, e siamo li tutti quanti ad aspettare l'ok definitivo di Paolo perché tutti siamo convinti che possa essere davvero la figura giusta per dare credibilità, forza, eleganza, professionalità, idee. Cioè quello che serve alla nostra Federazione per tornare forte e per tornare finalmente a giocare il Mondiale, visto che tutti lo stiamo guardando da spettatori, con la tristezza di non essere protagonisti.

Paolo Maldini deciderà o meno di dire sì a Malagò? Siamo tutti in attesa di capire, lo stesso Paolo è in attesa di decidere se accettare o meno: ci sta pensando in maniera molto attenta, scrupolosa, dettagliata ed è un altro segnale di come Paolo voglia, in caso di accettazione, veramente fare le cose fatte bene. Sta vagliando quindi tutti i pro e i contro, credo che siamo arrivati ormai alla stretta finale, entro questa settimana Paolo Maldini dovrà sciogliere le ultime riserve. Era più orientato verso il no la settimana scorsa, poi il borsino della sua valutazione è salito verso il sì, ma non è ancora un ok definitivo: sappiamo che sta facendo veramente in queste ultime ore tutte le riflessioni necessarie per prendere in mano la parte tecnica della Nazionale e poterla veramente rivoluzionare, scegliere l'allenatore che vuole lui e credo che in quel caso poi davvero Paolo Maldini possa andare su Antonio Conte e quindi su una figura forte, con tutto il rispetto per Roberto Mancini".