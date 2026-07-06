Tonali e la scelta di andare al Tottenham: "Ho parlato quasi due ore con De Zerbi. È stato come magia"

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Sui canali ufficiali del Tottenham, Sandro Tonali si è presentato ai suoi nuovi tifosi dopo l'ufficialità delle scorse ore

Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo calciatore del Tottenham. Con questo trasferimento, che arriverà a superare la soglia dei 120 milioni di euro totali, bonus compresi, l'ex Milan diventa il calciatore italiano più pagato nella storia. Un trasferimento fortemente voluto da classe 2000, che ha così parlato ai microfoni dei canali uffiicali degli Spurs: "Quando sono arrivato al club ho subito sentito qualcosa di speciale. Si parlava di più squadre, ma in realtà per me ce n’era solo una. Ho parlato con l’allenatore per quasi due ore di club, tifosi, stadio e stile di gioco. È stato come magia, perché ho capito immediatamente che avrei dovuto firmare per il Tottenham", ha raccontato il centrocampista.

Tonali ha sottolineato anche il peso dell’esperienza personale maturata in Premier League, dove aveva già affrontato più volte gli Spurs da avversario: "Ho giocato contro il Tottenham diverse volte e ho sempre sentito un’atmosfera speciale. I tifosi sono incredibili e non vedo l’ora di iniziare la stagione".