MN - Manchester 2003 o Atene 2007? Ambrosini: "Dico Atene perchè..."
Nel corso del quarto appuntamento del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews", Stefano Fisico e Stefano Eranio hanno intervistato Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano del Milan, il quale ha rilasciato queste parole:
Manchester 2003, Atene 2007: quale ti resta più addosso e perché?
"Io personalmente ti dico Atene perché l'ho giocata. Vivere da protagonista una stagione di Champions è rimasta di più, rispetto all'altra che dal punto di vista cronologico, delle avversarie affrontate, è stata diversa. Nel 2003 vinciamo semifinale con l'Inter e finale con la Juve, quindi a livello di rivalità è anche di qualità di gioco quella squadra era più forte rispetto a quella che nel 2007 vince con il Liverpool. Però sai, quando sai di essere titolare di una squadra e vivere tutto dall'inizio alla fine da protagonista ti lascia un senso di compiutezza diverso".
Atene è stata più vendetta, giustizia o liberazione?
"Liberazione. Per giustizia è quando tu subisci un torto, e in quel caso non subimmo alcun torto ma un risultato sportivo crudo da accettare. Liberazione perché hai avuto un ottimo risarcimento, perché a pochissime persone o squadre capita quell'occasione lì".
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