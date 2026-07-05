L'ex Milan Strasser e l'aneddoto sul portiere di Capo Verde: "Prima del Mondiale non trovava squadra e..."

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L'ex centrocampista rossonero Rodney Strasser ha raccontato di essere amico di Vozinha e che prima del Mondiale gli aveva chiesto di aiutarlo a trovare una nuova squadra

Vozinha, portiere di Capo Verde, è certamente una delle rivelazioni del Mondiale. L'ex Milan Rodney Strasser, sul proprio profilo Instagram, ha raccontato sull'estremo difensore 40enne: "Un breve aneddoto su Vozinha. Siamo amici da anni e, prima della sua prima partita ai Mondiali, mi chiese se potevo usare i miei contatti per aiutarlo a trovare una squadra per un altro anno o due, perché aveva 40 anni e il suo contratto era scaduto. Gli dissi: 'Fratello, vai e dai il massimo ai Mondiali. Sei un grande portiere. Gli dissi che avrebbe giocato sul palcoscenico più importante del mondo. Mostra al mondo di cosa è capace e, dopo il torneo, tutto cambierà'.

Ed è esattamente quello che è successo. Per me, è stato il miglior portiere di questi Mondiali e ora è il portiere più seguito al mondo. La lezione è semplice: non mollare mai. Credi in te stesso, abbi fede, lavora sodo e sii costante. Non importa la tua età, da dove vieni o la tua situazione, la tua vita può cambiare. Continua a crederci".