Tonali: "Parlerò con Maldini, lavorare con lui sarebbe una grande emozione anche in Nazionale dopo quanto fatto al Milan"

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Dopo averlo fatto al Milan, Sandro Tonali e Paolo Maldini potrebbero tornare a lavorare insieme in Nazionale se l'ex capitano rossonero dovesse diventare dt

Intervistato da Sky prima di partire per Londra, Sandro Tonali, che dopo le visite mediche diventerà un nuovo giocatore del Tottenham, ha dichiarato sulla trattativa: "È stata un po' lunga. Avevamo una specie di accordo con il Newcastle, abbiamo parlato tutti i giorni e ce l'abbiamo fatta. Loro volevano il mio meglio, noi volevamo l'affare migliore per loro. Ci siamo lasciati in ottimi rapporti, siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura. Perché il Tottenham? De Zerbi ha avuto un grande ruolo in questo e poi è una scelta di vita e di famiglia dopo tre anni a Newcastle. De Zerbi ha gran parte del merito, lo ha fatto non solamente da bresciano e da amico ma anche da grande lavoratore, si sta impegnando in questo. Obiettivi? Andiamo a step: visite e firma e poi partiremo in ritiro. La squadra si formerà fra un mese perché ora ci sono i Mondiali. Il club arriva da una stagione complicata ma cercheremo di far sì che tutto vada in maniera positiva".

L'ex rossonero ha poi commentato anche la possibilità di ritrovare Paolo Maldini come dt della Nazionale: "L'obiettivo è quello di tornare ai Mondiali, fa male uscire per la terza volta consecutiva. Parlerò con Maldini, lavorare con lui sarebbe una grande emozione anche in Nazionale dopo quanto fatto al Milan: è un grande campione e una persona d'oro".