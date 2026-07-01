Moncada-Nizza, avventura già finita: salta l'incarico da direttore sportivo
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Sembrava essere una questione di tempo, ma l'avventura di Geoffrey Moncada al Nizza è finita ancora prima di cominciare
L'avventura di Geoffrey Moncada al Nizza si chiude ancor prima di cominciare. Stando a quanto riportato dai colleghi de L'Equipe, infatti, l'ex dirigente del Milan non diventerà il nuovo diretore sportivo del club francese, nonostante nelle scorse settimane sembrasse vicino all'incarico.
Moncada aveva anche già lavorato per circa un mese alla programmazione del mercato del club rossonero, convinto della sua assunzione, e aveva partecipato anche alla scelta di Olivier Pantaloni come nuovo allenatore. La trattativa, però, si è interrotta, lasciando ora aperto il futuro professionale dell'ex uomo mercato rossonero.
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