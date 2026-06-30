Sampdoria, Corradi si presenta: "Mi porto dietro l'esperienza con Allegri al Milan, un allenatore vincente"

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Bernardo Corradi è stato presentato nella giornata di ieri come nuovo allenatore della Sampdoria

Bernardo Corradi, nuovo allenatore della Sampdoria dopo essere stato al Milan nello staff di Max Allegri, ha parlato così ieri nella sua conferenza stampa di presentazione: "È un motivo di grande orgoglio essere qui. Obiettivo serie A? Una domanda che mi aspettavo. La cosa migliore è individuare un obiettivo alla volta. Ma quando si viene alla Sampdoria l'obiettivo è scendere in campo e dimostrare il dna di questa maglia, di questa squadra - riporta primocanale.it -. Ho fatto il liceo e l'università a Coverciano, poi il master con Allegri. Quando ti cerca la Sampdoria, non puoi pensare ad alternative, ad altre scelte. Il fatto che non ho esperienza è un dato di fatto. Ho un vissuto come uomo, come calciatore e allenatore. Oggi mi prendo le mie responsabilità. Poi, siamo uomini di calcio. Se si perdono le partite viene contestato anche Mourinho.

Che Samp sarà? Bisogna valorizzare italiani e ragazzi giovani che hanno fatto benissimo. I giovani bravi ci sono, anche se la nazionale maggiore sta faticando. Quando parlo di dna e di riuscire a far capire cosa vuol dire giocare nella Samp, nessuno più di Attilio Lombardo può dimostrare questi valori. Una persona fantastica. Modulo? La mia difesa sarà a quattro, sarà 4-3-3 e poi vedremo a seconda delle partite. Il calcio è in continua evoluzione. Mi porto dietro l'esperienza con Allegri al Milan, un allenatore vincente. Per essere diretti e chiari nella comunicazione coi calciatori e nel leggere le partite".