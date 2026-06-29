Il Como prepara l'assalto a Liberali: al Milan il 50% della clausola

Il Como prepara l'assalto a Liberali: al Milan il 50% della clausolaMilanNews.it
Oggi alle 14:36Gli ex
di Lorenzo De Angelis
Il futuro di Mattia Liberali si potrebbe decidere in settimana, con il Como sempre più tentato dal provare l'affondo decisivo per il 2007

Il Como fa sul serio per Mattia Liberali. Nonostante la permanenza di Nico Paz, i Lariani sono comunque pronti a tentare l'affondo per il fantastista classe 2007, reduce da un'ottima stagione, da protagonista, al Catanzaro in Seire B. 

Il futuro dell'ex Milan dovrebbe decidersi in settimana, ma la concorrenza è alta: su di lui ci sono anche Sassuolo, Fiorentina e Juventus. Tra tutte, però, il Como sembrerebbe quella più disposta a pagara la clausola rescissoria da 6 milioni di euro, sulla quale il Milan gode una percentuale del 50% sulla futura rivendita. 