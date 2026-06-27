Napoli-Allegri, annuncio dopo il 30 giugno: pronto un triennale
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Il Napoli è pronto ad ufficializzare entro la fine del mese l'ingaggio di Massimiliano Allegri, pronto a legarsi ai partenopei con un triennale.
Massimiliano Allegri è sempre più vicino alla panchina del Napoli. Stando a quanto riferito dai colleghi di Rai Sport, il club azzurro avrebbe raggiunto già da tempo l'intesa con l'ex allenatore di Juventus e Milan, pronto a legarsi ai partenopei con un contratto triennale.
L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare dopo il 30 giugno, una volta risolti gli ultimi aspetti burocratici legati alla conclusione del rapporto con il Milan e che starebbero facendo ritardare il tutto. Per De Laurentiis ed Allegri, questo, sarebbe l'inizio di un nuovo ciclo tecnico.
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