Napoli-Allegri, annuncio dopo il 30 giugno: pronto un triennale

vedi letture

Il Napoli è pronto ad ufficializzare entro la fine del mese l'ingaggio di Massimiliano Allegri, pronto a legarsi ai partenopei con un triennale.

Massimiliano Allegri è sempre più vicino alla panchina del Napoli. Stando a quanto riferito dai colleghi di Rai Sport, il club azzurro avrebbe raggiunto già da tempo l'intesa con l'ex allenatore di Juventus e Milan, pronto a legarsi ai partenopei con un contratto triennale.

L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare dopo il 30 giugno, una volta risolti gli ultimi aspetti burocratici legati alla conclusione del rapporto con il Milan e che starebbero facendo ritardare il tutto. Per De Laurentiis ed Allegri, questo, sarebbe l'inizio di un nuovo ciclo tecnico.