Milan-Allegri: perchè non è ancora arrivata la risoluzione del contratto?

Milan-Allegri: perchè non è ancora arrivata la risoluzione del contratto?MilanNews.it
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Oggi alle 18:12Gli ex
di Enrico Ferrazzi
La Gazzetta dello Sport spiega perchè non è ancora arrivata la risoluzione consensuale del contratto che lega Allegri al Milan fino al 2027

Dopo l'annuncio di Ruben Amorim come nuovo allenatore rossonero, sembrava una questione di giorni la risoluzione del contratto di Massimiliano Allegri, esconerato lo scorso 25 maggio, che scade nel 2027. Il livornese ha gà un accordo con il Napoli, ma prima di firmarlo deve chiudere definitivamente il suo rapporto con il club di via Aldo Rossi. Ma come mai non è ancora arrivata la risoluzione consensuale con il Diavolo? 

Scrive gazzetta.it: "Il contratto scade nel 2027 quindi per potersi trasferire a Napoli occorre risolverlo. In questi casi si parla di risoluzione consensuale. Uno scenario nel quale si inserisce una norma del contratto che permetterebbe al Milan di 'scalare' dal suo ingaggio ciò che Max percepirà dal nuovo club. Detto in soldoni: al Milan guadagnava 5 milioni netti a stagione (che sarebbero saliti a 6 in caso di Champions), il Napoli gli ha messo sul piatto 4,5 (più bonus). Il che significa un esborso di 500mila euro per il club rossonero. Ed è qui che ci si arena. E' (facilmente) immaginabile che Allegri valuti una buonuscita di altra entità, così come è (altrettanto facilmente) immaginabile che Cardinale non intenda aggiungere un centesimo".