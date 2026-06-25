Milan, risolto il contratto di Corradi. Ora è pronto per diventare il nuovo allenatore della Sampdoria

Milan, risolto il contratto di Corradi. Ora è pronto per diventare il nuovo allenatore della SampdoriaMilanNews.it
Oggi alle 12:13Gli ex
di Enrico Ferrazzi
Dopo aver risolto stamattina il suo contratto con il Milan, ora Bernardo Corradi è pronto a diventare il nuovo allenatore della Sampdoria

In attesa di quello di Massimiliano Allegri, che poi firmerà per il Napoli con cui ha già un accordo da diversi giorni, il Milan ha risolto il contratto di uno dei suoi collaboratori che non lo seguirà alla corte di De Laurentiis: si tratta di Bernardo Corradi che questa mattina ha risolto con il Diavolo e ora è pronto a diventare il nuovo allenatore della Sampdoria. Lo riferisce il sito di Gianluca Di Marzio

Oltre a Corradi, anche Claudio Filippi non seguirà Allegri al Napoli, ma la carriera del preparatore dei portieri proseguirà alla Fiorentina. Confermati invece nello staff tecnico dell'allenatore livornese il suo storico vice Marco Landucci e Francesco Magnanelli.  