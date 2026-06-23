Ricordate Emerson Royal? È in Brasile e lo vuole l'Aston Villa

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Emerson Royal potrebbe lasciare il Flamengo dopo solo un anno: sul brasiliano ex Milan c'è l'Aston Villa

Vi ricordate di Emerson Royal? Come dimenticarsene, visto che è stato uno degli acquisti del Milan più disastrosi degli ultimi tempi. Il terzino brasiliano, dopo un solo anno a Milano, la scorsa estate è stato ceduto a titolo definitivo al Flamengo. Ma Emerson non ha trovato particolare fortuna neanche in patria con il suo rendimento altalenante.

Ora, riporta ESPN Brasile, l'ex Milan, Tottenham e Barcellona è finito nel mirino dell'Aston Villa, che lo reputa una buona riserva per Matty Cash. Al momento non ci sono stati ancora contatti formali tra le squadre ma il club inglese sta valutando seriamente di andare su Emerson Royal.