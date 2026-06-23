Fuser su Ibrahimovic: "Bisogna capire se avrà voglia di adattarsi, fare tesoro degli errori commessi e ripartire"

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Diego Fuser, ex giocatore rossonero, ha commentato il ruolo che Zlatan Ibrahimovic dovrà avere nel nuovo Milan di Cardinale

Per commentare il nuovo organigramma del Milan voluto da Gerry Cardinale, proprietario del club di via Aldo Rossi, il Corriere della Sera (ed.Milano) ha sentito Diego Fuser, ex giocatore rossonero, il quale ha rilasciato queste dichiarazioni: "Uno prova a fare una cosa giusta per il bene del club. Mi auguro sia la formula giusta per i rossoneri per poter fare bene. Porta delle novità: se funzionerà, tanto di cappello. Zlatan Ibrahimovic? Lui è stato un grande giocatore, ma quando si diventa dirigenti cambiano delle dinamiche, bisogna capire se avrà voglia di adattarsi, fare tesoro degli errori commessi e ripartire".

MILAN, I RUOLI DEL COMITATO STRATEGICO

Gerry Cardinale: Proprietario

Hendrik Almstadt: Direttore del player trading

Bobby Gardiner: Direttore football intelligence

Donato Lomonte: Capo Scout

Massimo Calvelli: CEO

Vincenzo Vergine: Responsabile Settore Giovanile

Jovan Kirovski: Responsabile Milan Futuro

Ruben Amorim: Allenatore manager

Zlatan Ibrahimovic: Senior Advisor RedBird. Consulente esterno al Milan

David Castelblanco: Consulente finanziario. Presente nel CdA AC Milan