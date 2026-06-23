Fuser su Ibrahimovic: "Bisogna capire se avrà voglia di adattarsi, fare tesoro degli errori commessi e ripartire"

Fuser su Ibrahimovic: "Bisogna capire se avrà voglia di adattarsi, fare tesoro degli errori commessi e ripartire"MilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 13:00Gli ex
di Enrico Ferrazzi
Diego Fuser, ex giocatore rossonero, ha commentato il ruolo che Zlatan Ibrahimovic dovrà avere nel nuovo Milan di Cardinale

Per commentare il nuovo organigramma del Milan voluto da Gerry Cardinale, proprietario del club di via Aldo Rossi, il Corriere della Sera (ed.Milano) ha sentito Diego Fuser, ex giocatore rossonero, il quale ha rilasciato queste dichiarazioni: "Uno prova a fare una cosa giusta per il bene del club. Mi auguro sia la formula giusta per i rossoneri per poter fare bene. Porta delle novità: se funzionerà, tanto di cappello. Zlatan Ibrahimovic? Lui è stato un grande giocatore, ma quando si diventa dirigenti cambiano delle dinamiche, bisogna capire se avrà voglia di adattarsi, fare tesoro degli errori commessi e ripartire".

MILAN, I RUOLI DEL COMITATO STRATEGICO

Gerry Cardinale: Proprietario
Hendrik Almstadt: Direttore del player trading
Bobby Gardiner: Direttore football intelligence
Donato Lomonte: Capo Scout
Massimo Calvelli: CEO
Vincenzo Vergine: Responsabile Settore Giovanile
Jovan Kirovski: Responsabile Milan Futuro
Ruben Amorim: Allenatore manager
Zlatan Ibrahimovic: Senior Advisor RedBird. Consulente esterno al Milan
David Castelblanco: Consulente finanziario. Presente nel CdA AC Milan