Reijnders cuore rossonero: "Sono legato al Milan, sarà sempre nel mio cuore"

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L'ex centrocampista rossonero Tijjani Reijnders non ha dimenticato il Milan, anzi ha dichiarato che è sempre legato ai colori rossoneri

Tijjani Reijnders, ex centocampista rossonero ora al Manchester City e attualmente impegnato al Mondiale con l'Olanda, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del suo passato al Milan: "Sono legato ai rossoneri, sono e saranno sempre nel mio cuore. Sono stati due anni fantastici, dove ho imparato molto e grazie ai quali sono cresciuto come giocatore e come persona. Non li dimenticherò mai".

Alla domanda se ha sentito Zlatan Ibrahimovic che si trova anche lui negli Stati Uniti per commentre il Mondiale, il giocatore olandese ha risposto così "Per caso ha sentito Ibra ch è in America come commentatore? Sì, lo so. Lo vedo. Non ci siamo ancora né scritti né sentiti, ma se dovessi incontrarlo lo abbraccerei con piacere".