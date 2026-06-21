21 giugno 1981: Evani ha fatto il suo esordio in rossonero

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Il 21 giugno 1981, nell'ultima giornata della Serie B 80/81, Alberico Evani ha fatto il suo esordio con la maglia del Milan in casa del Pescara

Il 21 giugno 1981, nell'ultima giornata della Serie B 80/81, Alberico Evani fece il suo esordio in rossonero. Il Milan, già sicuro della matematica promozione in Serie A, fu sconfitto 1-0 col Pescara in trasferta. Evani, all'epoca diciottenne, fu schierato dall'inizio da Italo Galbiati: fu la prima di una lunga carriera in rossonera, fatta di 386 partite, 19 reti e tantissimi trofei, tra i quali tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali.

Questo il tabellino del match riportato da magliarossonera.it:

PESCARA-MILAN 1-0

Reti: 12' Silva

PESCARA: Pacchiarotti (84' Piagnerelli), Romei, Eusepi, D'Alessandro, Chinellato, Pellegrini, Silva, Boni, Nobili (71' Pucci), Trevisanello I, Di Michele - All.: Agroppi

MILAN: Piotti, Icardi, Battistini, Romano, Tassotti, Baresi II, Buriani, Novellino I, Antonelli, Carotti, Evani (46' W. De Vecchi II) - All.: Galbiati

Arbitro: Tuveri