21 giugno 1981: Evani ha fatto il suo esordio in rossonero
Il 21 giugno 1981, nell'ultima giornata della Serie B 80/81, Alberico Evani fece il suo esordio in rossonero. Il Milan, già sicuro della matematica promozione in Serie A, fu sconfitto 1-0 col Pescara in trasferta. Evani, all'epoca diciottenne, fu schierato dall'inizio da Italo Galbiati: fu la prima di una lunga carriera in rossonera, fatta di 386 partite, 19 reti e tantissimi trofei, tra i quali tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali.
Questo il tabellino del match riportato da magliarossonera.it:
PESCARA-MILAN 1-0
Reti: 12' Silva
PESCARA: Pacchiarotti (84' Piagnerelli), Romei, Eusepi, D'Alessandro, Chinellato, Pellegrini, Silva, Boni, Nobili (71' Pucci), Trevisanello I, Di Michele - All.: Agroppi
MILAN: Piotti, Icardi, Battistini, Romano, Tassotti, Baresi II, Buriani, Novellino I, Antonelli, Carotti, Evani (46' W. De Vecchi II) - All.: Galbiati
Arbitro: Tuveri
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