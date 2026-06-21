Sampdoria, il favorito per la panchina è Bernardo Corradi

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Secondo quanto riferisce Sky, il favorito per diventare il nuovo allenatore della Sampdoria è Bernardo Corradi, il quale è reduce dall'esperienza al Milan come collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri. Prima di sbarcare in rossonero la scorsa estate, l'ex attaccante ha allenato alcune formazioni giovanili della Nazionale italiana, dall'Under 16 all'Under 20. Nelle scorse settimane, Corradi è stato cercato anche dalla Carrarese, ma ora su di lui c'è il forte interesse della Sampdoria.

Oltre a Corradi, a lasciare lo staff di Allegri dovrebbe essere anche Claudio Filippi, preparatore dei portieri il cui futuro dovrebbe essere alla Fiorentina. Queste le sua parole sui social con cui ha salutato il Milan nelle scorse ore: "Dopo solo un anno si conclude la mia esperienza al Milan, un Club glorioso con una Tifoseria innamorata della squadra, con Milanello che è un posto di lavoro leggendario, unico per dove è collocato e per come sono le persone che ci lavorano, dalla ristorazione, alla reception, alle signore delle pulizie, tutti innamorati del Loro Milan. Con Daniele (Borri, ndr) abbiamo avuto la fortuna di allenare un gruppo di portieri meraviglioso per capacità tecniche e soprattutto morali. A Mike, Pietro, Lorenzo, Matteo un Grazie dal profondo del cuore e un In bocca al lupo per un futuro raggiante".