A.Serena non ha dubbi: "Gonçalo Ramos è il nove che mancava al Milan"

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L'ex attaccante rossonero Aldo Serena ha parlato di Gonçalo Ramos, Francesco Camarda, Rafael Leao e Luka Modric

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex rossonero Aldo Serena ha parlato così degli attaccanti del Milan, in particolare di Gonçalo Ramos, Francesco Camarda e Rafael Leao: "Se Gonçalo Ramos è il nove che mancava al Milan? Assolutamente sì, ho molta stima di lui. L'ex Psg è un centravanti completo, sa finalizzare, cucire il gioco, inventare azioni da solo. L'esborso è stato enorme, ma andava fatto. Camarda? Io non lo avrei lasciato andare al Lecce la scorsa estate, col senno di poi avrebbe avuto più spazio con Allegri. Ha qualità, è giovane e va costruito: per me deve restare, va accompagnato ed educato al gioco di Amorim. Leao? Il portoghese, qualche volta, è un giocatore splendido che ti fa vincere le partite da solo, ma non ha continuità. La connessione che ha con i compagni stride con i concetti di gioco del nuovo allenatore".

L'ex centravanti milanista ha poi commentato anche la permanenza al Milan di Luka Modric che ha prolungato di un altro anno il suo contratto con il club di via Aldo Rossi: "Un campione del genere va centellinato e sfruttato al meglio, perché quando gioca e sta bene, cambia le sorti della partita. Detto ciò, resto convinto che Jashari, seppur con qualità diverse, possa fare bene".