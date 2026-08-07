Bennacer con orgoglio: "Giocare a San Siro per il Milan è stato un onore"

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Ismael Bennacer, dopo aver risolto consensualmente il suo contratto con il Milan, ha salutato così i tifosi rossoneri.

Questo un breve estratto del lungo e commovente messaggio postato dall'algerino sul proprio profilo Instagram:

"Vincere lo Scudetto con questa maglia resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera. Anche giocare a San Siro, davanti a voi, è stato uno dei più grandi onori. Desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso: i miei compagni, i diversi staff, i dipendenti del club e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa avventura così speciale".