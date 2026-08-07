Bennacer non dimentica e ringrazia: "Tifosi rossoneri, il vostro amore e sostegno resteranno per sempre impressi nel mio cuore"

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Ismael Bennacer, dopo aver risolto consensualmente il suo contratto con il Milan, ha salutato così i tifosi rossoneri.

Ecco un estratto del lungo e commovente messaggio postato dall'algerino sul proprio profilo Instagram: l'elogio questa volta è tutta per i tifosi milanisti

"Vincere lo Scudetto con questa maglia resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera. Anche giocare a San Siro, davanti a voi, è stato uno dei più grandi onori. Desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso: i miei compagni, i diversi staff, i dipendenti del club e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa avventura così speciale. Un pensiero particolare va a voi, tifosi Rossoneri, il cui amore e sostegno resteranno per sempre impressi nel mio cuore. Siete voi a rendere il Milan un club unico. Spero che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo, in un modo o nell’altro, perché in fondo sento che la nostra storia non è ancora del tutto finita. Grazie di tutto, forza Milan per sempre".