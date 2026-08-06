Milan su Osorio: ecco cos'ha detto Simon Kjaer su di lui ad inizio giugno
Simon Kjaer, ex difensore rossonero che fa parte ora de board del Midtjylland, ad inzio giugno, aveva parlato così a calciomercato.com di Dario Osorio, attaccante cileno classe 2004 che piace molto al Milan: "Franculino Djù, Osorio e Simsir? Non sono solo grandi talenti, sono già grandi giocatori che hanno dimostrato il loro valore a livello internazionale. Hanno una qualità individuale tale da poter giocare in qualsiasi campionato.Sono pronti per l'élite europea e hanno quel 'X-factor' che li rende appetibili per i club più prestigiosi. Il prossimo passo naturale per loro è il palcoscenico più importante, e mi riferisco a campionati come la Serie A".
Il Milan è alla ricerca di un trequartista mancino e un nome già accostato in passato al Diavolo che è tornato di moda per i rossoneri è quello di Dario Osorio. Il prezzo del suo cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.
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