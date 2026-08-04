Dall'Inghilterra: il Nottingham Forest ha messo nel mirino l'ex rossonero Tijjani Reijnder
Secondo quanto riferisce il Daily Mail in Inghilterra, il Nottingham Forest ha messo nel mirino Tijjani Reijnders, centrocampista del Manchester City. I biancorossi, dopo aver venduto Eliot Anderson proprio ai Citizens per 116 milioni di sterline (oltre 135 milioni di euro), sono alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e avrebbero messo gli occhi sull'ex giocatore del Milan che viene valutato 55 milioni di sterline.
Il tabloid inglese aggiunge che il centrocampista olandese avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento al Nottingham Forest per avere la possibilità di giocare con regolarità dopo una stagione al Manchester City in cui non è stato sempre titolare come sperava.
Manchester City's Tijjani Reijnders a £55m target for Nottingham Forest just a year after moving to the Etihad https://t.co/3IdxFnv06w— Daily Mail Sport (@MailSport) August 4, 2026
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