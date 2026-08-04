Dall'Inghilterra: il Nottingham Forest ha messo nel mirino l'ex rossonero Tijjani Reijnder

Dall'Inghilterra: il Nottingham Forest ha messo nel mirino l'ex rossonero Tijjani ReijnderMilanNews.it
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Oggi alle 18:50Gli ex
di Enrico Ferrazzi
Dopo aver ceduto Anderson al City, il Nottingham Forest ha messo nel mirino l'ex rossonero Tijjani Reijnders

Secondo quanto riferisce il Daily Mail in Inghilterra, il Nottingham Forest ha messo nel mirino Tijjani Reijnders, centrocampista del Manchester City. I biancorossi, dopo aver venduto Eliot Anderson proprio ai Citizens per 116 milioni di sterline (oltre 135 milioni di euro), sono alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e avrebbero messo gli occhi sull'ex giocatore del Milan che viene valutato 55 milioni di sterline

Il tabloid inglese aggiunge che il centrocampista olandese avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento al Nottingham Forest per avere la possibilità di giocare con regolarità dopo una stagione al Manchester City in cui non è stato sempre titolare come sperava.