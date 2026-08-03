Seba Rossi ricorda Baresi: "Era un mio caro e fraterno amico. Franco era il cuore del Milan"
Sebastiano Rossi, ex portiere rossonero, ha raccontato tutta la sua tristezza alla Gazzetta dello Sport per la scomparsa di Franco Baresi, suo amico e suo ex compagno di squadra al Milan: "Come sto? Male, malissimo. Mi ha chiamato una radio e ho dovuto interrompere perché mi sono messo a piangere. Franco non c’è più, mi sembra impossibile, non faccio altro che pensare a lui. Non c’è più. L’ho sognato. Ho sognato che eravamo in campo e ridevamo. Poi mi ha sorriso e mi ha detto: 'Ciao Seba, io devo andare'. Mi sono svegliato e mi sono messo a piangere.
Baresi era un mio caro e fraterno amico. Il mio maestro, una persona di cuore, mi è stato vicino, era un idolo, un esempio. Il Capitano, il grande Capitano Franco. Sembrano parole retoriche ma, credimi, è così. Lui era il cuore del Milan. Umile, dolce, attento, trasmetteva serenità. Aveva sempre il sorriso, non l’ho mai visto senza. Sdrammatizzava tutto. A volte non riuscivi a capire, sembrava freddo e distaccato. Invece semplificava le cose difficili".
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