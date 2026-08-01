La Juventus pensa a Reijnders: primi contatti con l'ex Milan e il City

La Juventus pensa a Reijnders: primi contatti con l'ex Milan e il CityMilanNews.it
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Ieri alle 23:12Gli ex
di Lorenzo De Angelis
Con l'affare Kessié momentaneamente in stand-by, la Juventus pensa all'ex Milan Reijnders per rinforzare la mediana in vista dell'anno prossimo

La Juventus valuta Tijjani Reijnders per rinforzare il centrocampo. I bianconeri avrebbero avviato contatti esplorativi sia con l'ex Milan sia con il Manchester City, sondando la possibilità di un trasferimento in prestito

L'olandese avrebbe perso spazio nelle gerarchie inglesi dopo il trasferimento da circa 55 milioni di euro della scorsa estate, motivo per il quale si starebbe cominciando a guardare intorno in vista della prossima stagione dove vuole tornare protagonista. Reijnders diventa dunque un'idea per la Juventus anche a fronte del raffreddamento della pista che porta a Franck Kessié. 