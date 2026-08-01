La proposta di Fabio Capello: "Diamo a Franco Baresi un Pallone d’Oro alla memoria"

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Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha proposto di dare un Pallone d'Oro alla memoria a Franco Baresi

Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole su Franco Baresi: "Franco era un ragazzo fantastico. Ha lavorato tantissimo per diventare quello che è diventato, è stato il simbolo per tutti coloro che venivano a giocare nel Milan. Vedere come si allenava, come si comportava, come era sempre presente e capire tutto quello che ti dava in campo e fuori, è stato fondamentale per la crescita di altri giocatori. Aveva una grande velocità, grande intuizione, intelligenza tattica. Possedeva una visione del gioco quasi unica. A livello difensivo è stato il migliore in assoluto di quel periodo, non soltanto perché giocava in un grande Milan, proprio rispetto a tutti i giocatori del mondo in quel momento.

Quando mi chiedono dei campioni più grandi che ho allenato io nomino sempre due che non hanno ricevuto i premi che meritavano: Franco Baresi e Paolo Maldini. Dove li trovano due giocatori così, di questo valore tecnico e tattico, che non sono stati premiati? Sono stati formidabili, sono quelli che hanno fatto sì che Sacchi e Capello siano stati fortunati ad allenarli".

L'ex allenatore rossonero ha chiuso l'intervista quasi in lacrime e ha fatto una proposta per celebrare un grande campione come Franco Baresi: "Mi viene da piangere. Diamogli un Pallone d’oro alla memoria".