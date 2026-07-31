Galliani e i momenti felici vissuti con Baresi: "Li porterò sempre con me"

Galliani e i momenti felici vissuti con Baresi: "Li porterò sempre con me"MilanNews.it
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Oggi alle 15:00Gli ex
di Enrico Ferrazzi
Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha pubblicato un nuovo messaggio sui social per ricordare Franco Baresi

Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha pubblicato un nuovo post su Instagram per ricordare alcuni momenti vissuti al Milan con Franco Baresi, ex Capitano rossonero scomparso nelle scorse ore: "Momenti felici e indimenticabili che rimaranno per sempre nella storia del calcio italiano e nel mio cuore.
Qui eravamo a Tokyo il 17 dicembre 1989 in occasione della finale di Coppa Intercontinentale in cui conquistammo la vittoria.

Momenti felici che porterò sempre con me. 6 per sempre!". 