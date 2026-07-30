Deulofeu vede la luce: "Mi sa che posso avere davvero la possibilità di giocare"
Il lungo calvario sportivo di Gerard Deulofeu forse è vicino alla fine. L'esterno offensivo catalano ex Milan è fermo praticamente da tre anni per un brutto infortunio al ginocchio destro che non gli ha dato pace. Il suo contratto con l'Udinese è scaduto ma con il club friulano è rimasto in stretto contatto e in rapporti di grande amicizia, tanto che un preparatore bianconero lo sta seguendo, si è allenato con la squadra e presto potrebbe essere messo nuovamente sotto contratto. Intanto Deulofeu ha parlato ai microfoni di Sky Sport.
DEULOFEU: POSSO DAVVERO TORNARE A GIOCARE
Le parole di Gerard Deulofeu: "Sono molto contento, essere in campo coi miei compagni è importantissimo per me. Me lo sono perso per tre anni, finalmente sono in campo e posso tornare a sentire la mia passione. Occhio, perché sono vicino... Il preparatore dell'Udinese mi ha aiutato tanto, mi sa che posso avere davvero la possibilità di giocare. Se non ci credo io, non ci crede nessuno. lo ho creduto tanto in me, sto approfittando dell'opportunità che mi ha dato la società"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan