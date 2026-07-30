Deulofeu vede la luce: "Mi sa che posso avere davvero la possibilità di giocare"

vedi letture

Gerard Deulofeu accarezza la concreta possibilità di tornare in campo a giocare

Il lungo calvario sportivo di Gerard Deulofeu forse è vicino alla fine. L'esterno offensivo catalano ex Milan è fermo praticamente da tre anni per un brutto infortunio al ginocchio destro che non gli ha dato pace. Il suo contratto con l'Udinese è scaduto ma con il club friulano è rimasto in stretto contatto e in rapporti di grande amicizia, tanto che un preparatore bianconero lo sta seguendo, si è allenato con la squadra e presto potrebbe essere messo nuovamente sotto contratto. Intanto Deulofeu ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

DEULOFEU: POSSO DAVVERO TORNARE A GIOCARE

Le parole di Gerard Deulofeu: "Sono molto contento, essere in campo coi miei compagni è importantissimo per me. Me lo sono perso per tre anni, finalmente sono in campo e posso tornare a sentire la mia passione. Occhio, perché sono vicino... Il preparatore dell'Udinese mi ha aiutato tanto, mi sa che posso avere davvero la possibilità di giocare. Se non ci credo io, non ci crede nessuno. lo ho creduto tanto in me, sto approfittando dell'opportunità che mi ha dato la società"