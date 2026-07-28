Caos Italia, Maldini e Leonardo: "Non vogliono il cambiamento"

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Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato ieri le loro dimissioni. Dietro a questa decisione la mancanza dell'autonomia che era stata assicurata ai due ex Milan

Dopo appena 16 giorni dal loro arrivo nel Club Italia come direttore tecnico e advisor, Paolo Maldini e Leonardo hanno dato ieri le loro dimissioni al presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il caso delle sponsorizzazioni russe di Andrea Pirlo ha reso impraticabile il progetto sportivo che avevano immaginato. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che l'ex capitano del Milan ha provato poi a mettere sul tavolo il nom di Thiago Motta per la panchina azzurra, ma anche in questo caso non è arrivato l'ok dell'ex numero uno del CONI.

E allora a quel punto Maldini ha capito che era meglio andare via in quanto quell'autonomia che gli era stata assicurata in realtà non esiste. Leonardo lo ha seguito senza battere ciglio e condivide un pensiero con l'ex numero 3 rossonero riportato questa mattina sempre dal Corriere della Sera: "Non vogliono il cambiamento".