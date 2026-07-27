La Samp pensa ad un ex Milan per la fascia: idea Ricardo Rodriguez

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Oggi alle 22:40Gli ex
di Lorenzo De Angelis
Per rinforzare la fascia sinistra la Sampdoria starebbe seriamente valutando l'ex Milan, oggi svincolato, Ricardo Rodriguez

Stando a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, la Sampdoria valuta l'ex Milan Ricardo Rodriguez per rinfrzare la fascia sinistra in vista della prossima stagione dopo il mancato arrivo di Lykogiannis. Il difensore svizzero, reduce dal Mondiale negli States ed attualmente svincolato dopo l'esperienza al Betis, rappresenta un profili di grande esperienza internazionale sul quale Corradi vorrebbe puntare. 

In Italia ha già vestito le maglie di Torino e soprattutto Milan, collezionando complessivamente 194 presenze in Serei A. Nell'ultima stagione in Soagna Ricardo Rodriguez ha totalizzato 35 presenze con il Real Betis. 