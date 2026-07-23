Il Belgio ha scelto Van Bommel come nuovo CT: manca solo l'ufficialità
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Dopo essere anche stato accostato alla panchina del Milan nell'estate 2024, Mark Van Bommel ripartirà dal Belgio nel ruolo di CT
Il Belgio avrebbe individuato in Mark van Bommel il successo di Rudi Garcia nel ruolo di CT. L'ex centrocampista di Milan, Bayen Monaco e Barcellona sarebbe vicino alla firma di un contratto fino agli Europei del 2028. Dopo le esperienze con PSV e Wolfsburg, l'olandese ha ottenuto i risultati migliori alla guida dell'Anversa, conquistando nel 2023 Campionato, Coppa e Supercoppa.
Ora lo attende il compito di completare il ricambio generazionale dei Diavoli Rossi e rilanciare la Nazionaledopo l'eliminazione ai quarti dell'ultimo Mondiale.
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