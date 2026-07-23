La Juventus in pressing su Kessie: offerto un triennale da 4,5 milioni
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Franck Kessié è il prescelto per la mediana della Juventus: presentata una nuova offerta all'ex Milan per convincerlo ad accettare la Vecchia Signora
La Juventus accelera per l'ex Milan Franck Kessié, individuato da Spalletti come uno dei principali rinforzi per il suo centrocampo. I bianconeri avrebbero presentato al centrocampista ivoriano un contratto triennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione.
La trattativa resta complessa, ma potrebbe sbloccarsi qualora Kessié si decidesse una volta e per tutte di tornare di Serie A. La Juventus quindi attende e continua il pressing con la speranza che l'oerazione possa chiudersi il prima possibile.
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