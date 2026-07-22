La Juventus in pressing su Kessie: l'ex Milan è il prescelto per il centrocampo
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La Juventus ha individuato nell'ex Milan Kessié il profilo ideale sul quale andare a puntare per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione
La Juventus accelera per Franck Kessié, individuato come principale rinforzo per la mediana anche alla luce delle condizioni non ottimali di Khéphren Thura, I bianconeri sono in contatto con l'agente dell'ex Milan e avrebbero alzato l'offerta per il giocatore a circa 4,5 milioni a stagione per tre anni, con tanto di bonus alla firma.
Restano da limare ingaggio e commissioni, ma la fiducia all'interno dell'ambiente bianconero cresce, anche perché Kessié avrebbe già ridotto le proprie richieste e manifestato totale apertura al trasferimento a Torino.
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