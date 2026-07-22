La Juventus in pressing su Kessie: l'ex Milan è il prescelto per il centrocampo

La Juventus in pressing su Kessie: l'ex Milan è il prescelto per il centrocampoMilanNews.it
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Oggi alle 22:48Gli ex
di Lorenzo De Angelis
La Juventus ha individuato nell'ex Milan Kessié il profilo ideale sul quale andare a puntare per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione

La Juventus accelera per Franck Kessié, individuato come principale rinforzo per la mediana anche alla luce delle condizioni non ottimali di Khéphren Thura, I bianconeri sono in contatto con l'agente dell'ex Milan e avrebbero alzato l'offerta per il giocatore a circa 4,5 milioni a stagione per tre anni, con tanto di bonus alla firma. 

Restano da limare ingaggio e commissioni, ma la fiducia all'interno dell'ambiente bianconero cresce, anche perché Kessié avrebbe già ridotto le proprie richieste e manifestato totale apertura al trasferimento a Torino. 