Alex Jimenez è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina

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L'ex Milan Alex Jimenez è ufficialmente diventato un nuovo giocatore della Fiorentina

L'ex giocatore del Milan Alex Jimenez è ufficialmente diventato un nuovo giocatore della Fiorentina. Di seguito il comunicato del club Viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall' A.F.C. Bournemouth.Jimenez, nato a Leganes (Spagna) l' 8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e, con la maglia del Milan, ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024/25.

Il nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione, ha all'attivo 31 presenze ed 1 gol in Premier League. Jimenez, ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale Under 21 Spagnola".