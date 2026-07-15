Il Como annuncia l'arrivo di Liberali. Contratto fino al 2031

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Il Como annuncia l'acquisto di Mattia Liberali, ex prodotto del settore giovanile rossonero che il Milan aveva provato a riprendere nei giorni scorsi

Il Como ha annunciato con questo comunicato sul suo sito l'arrivo di Mattia Liberali: "Il Como 1907 è lieto di annunciare il raggiungimento di un accordo per l’ingaggio del giovane centrocampista offensivo italiano Mattia Liberali fino al 2031. Nato nel 2007, Liberali è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di approdare al Catanzaro, squadra con la quale ha collezionato 24 presenze nella passata stagione, segnando tre gol e mettendo a referto quattro assist. Un giocatore dotato tecnicamente e creativo, ha rappresentato l’Italia facendo tutta la trafila delle Nazionali giovanili, facendo parte di recente all’Europeo Under 19.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha commentato: 'Mattia è un calciatore creativo con eccellenti doti tecniche e sicurezza in fase di possesso. Lavora bene giocando negli spazi stretti, crea occasioni e contribuisce nell’ultimo terzo di campo. Crediamo che le sue qualità siano perfette per il nostro sistema, lavoreremo per far proseguire il suo percorso di crescita'.

Sul suo arrivo a Como, Mattia Liberali ha dichiarato: 'È una grande emozione poter iniziare il mio percorso al Como. Ho tanta voglia di crescere e migliorare e in questo ho trovato tanti punti in comune con il club. Inoltre ho parlato con il mister e la filosofia di gioco penso sia perfetta per me. Non vedo l'ora di scendere in campo al Sinigaglia e conoscere i tifosi'".