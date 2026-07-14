Liberali-Como, firme completate ma annuncio rinviato: il motivo
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Nonostante sia tutto pronto l'annuncio ufficiale di Mattia Liberali al Como slitta per motivi burocratici.
È oramai tutto definito per il passaggio di Mattia Liberali al Como. Il trequartista classe 2007 ha svolto negli scorsi giorni le visite mediche a Monza e oggi ha completato anche firme e documenti con il club Lariano.
Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, però, l'annuncio ufficiale non arriverà in giornata. Questo slitterebbe per meri motivi burocratici, ma anche l'ufficialità è attesa domani o al massimo giovedì. Liberali, che ricordiamo essere anche stato corteggiato dal Milan nel corso di quest'estate, ha firmato con la squadra di Cesc Fabregas un contratto fino al 30 giugno 2031.
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