Napoli, Allegri: "Spiace per come è finita l'ultima stagione. Ringrazio chi ha collaborato con me al Milan, è stata un'annata intensa"

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Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Allegri ha parlato anche dell'ultima stagione al Milan

Giornata di presentazione per Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. L'ex tecnico rossonero, durante la conferenza stampa, è tornato brevemente anche sull'ultima stagione al Milan che si è conclusa con la mancata qualificazione in Champions League del Diavolo. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Nonostante tanti successi, Napoli rappresenta il riscatto dopo la delusione col Milan? Ha già valutato la rosa con Manna?

"Non è questione di rivincita, ci sono annate che finiscono in un certo modo. Sono dispiaciuto per come è finita l'anno scorso, colgo un attimo l'occasione per ringraziare chi ha collaborato con me al Milan, è stata una stagione intensa. Vincere o raggiungere gli obiettivi non è semplice, perciò partiamo sapendo che nulla è scontato nonostante gli ultimi successi. Domani è un'altra stagione".

Le parole di Cardinale quando ha presentato Amorim dicendo che abbiamo 'un tecnico che gioca per vincere e non per non perdere', non le trova una mancanza di rispetto?

"Non commento assolutamente le parole della proprietà. Ripeto, posso solo ringraziare chi mi ha supportato in tutto l'anno. Poi purtroppo siamo dispiaciuti per il mancato obiettivo, ma inizia un'altra annata, bella da vivere, abbiamo tre competizioni e partiamo con grande entusiasmo".