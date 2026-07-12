Gautieri su Allegri: "È un allenatore vincente. Il presidente ne ha preso uno forte che si sposa bene con Napoli"

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Sulle frequenze di Radio Tutto Napoli l'ex calciatore Carmine Gautieri ha parlato di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli

Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, l'ex attaccante partenopeo e oggi allenatore Carmine Gautieri ha parlato di Massimiliano Allegri, ex Milan che verrà ufficialmente presentato da Aurelio De Laurentiis martedì presso la suggestiva cornice del teatro San Carlo: "Allegri? Intanto arriva un allenatore che porta a Napoli il suo bagaglio, perché ha vinto sei Scudetti, ha vinto delle Supercoppe, delle Coppe Italia, ha disputato due finali di Champions. È un allenatore vincente.

Arriva in un ambiente dove sa benissimo che si vive di calcio, perché comunque l'ha vissuto anche da calciatore e sa benissimo che prima di lui c'è stato un allenatore come Antonio Conte, che è stato determinante sotto tanti aspetti. Il presidente ha preso un allenatore forte che si sposa bene con la piazza di Napoli, dove ha una rosa che, secondo il mio punto di vista, se questi sono i giocatori e se il Napoli andrà a rinforzarla, è una rosa da 4-3-3".