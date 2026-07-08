Costacurta promuove Gila-Milan: "E' più forte dei tre titolari dell’anno scorso"

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L'ex rossonero Alessandro Costacurta ha commentato positivamente i primi colpi di mercato del Milan che ha già chuso per Ramos e Gila

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha commentato così a Tuttosport i primi colpi di mercato del Milan che in attacco ha preso Gonçalo Ramos: "Se i tifosi possono tornare a essere ottimisti? Io lo sarei. Finalmente si stanno muovendo nella direzione giusta. La prima cosa da fare era prendere una prima punta affidabile e secondo me il portoghese lo è: lo hanno pagato tanto, ma così lo hanno acquistato, altrimenti rischiavano di fare la fine dell’Inter con Palestra. Anche Gila in difesa, se arrivasse, sarebbe già più forte dei tre titolari dell’anno scorso. Dopo un mese caotico, hanno preso una direzione e in questo momento gli dico bravi".

Sul fallimento dell’ultima annata rossonera, Costacurta non ha dubbi di chi siano le responsabilità maggiori: "Ai giocatori, sempre. Lo dico con un pizzico di presunzione avendo vinto 7 scudetti e 5 Champions: noi eravamo sempre puntuali, arrivavo in campo e guardavo in faccia gli avversari per incutere timore; quest’anno quanti ritardi e multe hanno accumulato i calciatori del Milan? Una cosa di cui vergognarsi, da cafoni, non da Milan".