Longoni al PSG: "Qui avrò la possibilità di crescere e ampliare la mia esperienza"

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L'ex Milan Alessandro Longoni, estremo difensore classe 2008, si è presentato come nuovo calciatore del Paris Saint Germain

L'ormai ex talento rossonero Alessandro Longoni, portiere classe 2008 è stato annunciato lunedì pomeriggio come nuovo rinforzo del Paris Saint-Germain. L'estremo difensore ha lasciato il Milan a parametro zero dopo che ha capito che non c'era spazio per lui nel progetto del Diavolo e dopo una stagione in cui è stato dietro le gerarchie sia di Lorenzo Torriani che di Matteo Pittarella. Il club parigino ha pubblicato su YouTube l'intervista con le prime dichiarazioni di Longoni.

LONGONI AL PSG, LE SUE PRIME PAROLE

Alessandro Longoni ha parlato di cosa gli metterà davanti questa nuova avventura con la maglia del Paris Saint Germain: "Avrò l'opportunità di allenarmi con uno staff fantastico e con giocatori davvero eccezionali in un centro di allenamento all'avanguardia, qualcosa che ho sempre sognato. Sono convinto che qui avrò la possibilità di crescere e ampliare la mia esperienza come giovane uomo"