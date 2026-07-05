Ronaldinho al Ravenna, il ds: "Motivo di orgoglio e forte stimolo"
Ha fatto il giro nel mondo, nelle settimane e nei giorni scorsi, la notizia che Ronaldinho tornerà a giocare e lo farà con il Ravenna in Serie C. Ancora non è chiaro se, oltre a un'apparizione in una gara esibizione per ragioni di marketing, l'ex fuoriclasse brasiliano avrà possibilità di fare apparizioni anche in contesti ufficiali. Quel che è sicuro è che per il brand del Ravenna, società molto ambiziosa, rischia di essere una spinta molto importante. Ne ha parlato Davide Mandorlini, ds del club, a Il Resto Del Carlino.
RONALDINHO AL RAVENNA, LE PAROLE DEL DS
Le parole di Davide Mandorlini, ds del Ravenna, sull'operazione di mercato e marketing che ha portato Ronaldinho al club romagnolo: "Per ogni calciatore, questa realtà è un motivo d'orgoglio e un forte stimolo. Se una leggenda del calcio ha scelto Ravenna, significa che la proprietà sta lavorando davvero bene"
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