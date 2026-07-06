Ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham
Il Tottenham ha annunciato l'arrivo ufficiale di Sandro Tonali. Il centrocampista è diventato il calciatore italiano più pagato di tutti i tempi
Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese che riporta anche le prime parole del centrocampista: "Sono molto felice di essere qui. Quando sono arrivato al club ho subito percepito qualcosa di speciale. C'era solo una scelta possibile per me. Ho parlato a lungo con l'allenatore e ho capito immediatamente che volevo firmare per il Tottenham. L'atmosfera e i tifosi sono incredibili".
L'ex Milan si trasferisce dal Newcastle al Tottenham per 116 milioni di euro, diventando così il giocatore italiano più pagato della storia.
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