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MN - Milan-Lazio, la chiave per Gila può essere Calvani: ecco perchè

MN - Milan-Lazio, la chiave per Gila può essere Calvani: ecco perchèMilanNews.it
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Oggi alle 08:59Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
Milan e Lazio stanno trattando la valutazione del cartellino di Lorenzo Calvani, classe 2008 in forza ai biancocelesti, per sbloccare l'affare Gila

Il Milan conta di chiudere nelle prossime ore la trattativa con la Lazio per Mario Gila per il quale Claudio Lotito non si muove dalla richiesta di 30 milioni di euro, bonus compresi. E la chiave per arrivare all'intesa definitiva potrebbe essere Lorenzo Calvani, giocatore biancoceleste classe 2008 che potrebbe essere inserito nella trattativa. 

Questo verrebbe fatto per far entrare maggior liquidità nelle casse della Lazio, abbassando così la parte fissa per Mario Gila, con il Real Madrid che ha diritto al 50% sulla rivendita del difensore spagnolo. Ricordiamo che il centrale biancoceleste ha già un accordo con il Milan per un contratto di cinque anni a 4,5 milioni di euro più bonus. 

di Pietro Mazzara