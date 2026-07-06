Gila si chiude oggi? Ecco cosa manca per la fumata bianca

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Mario Gila è ad un passo dal vestire la maglia rossonera la prossima stagione.

Dopo Goncalo Ramos il Milan si prepara ad accogliere il secondo acquisto della campagna di calciomercato estiva. Stiamo parlando ovviamente di Mario Gila, classe 2000 in uscita dalla Lazio. Negli scorsi giorni la deadline era stata fissata proprio per oggi, lunedì 6 luglio, al massimo domani. E allora in attesa di sviluppi, capiamo cosa manca per la fumata bianca.

Dopo aver raggiunto l'accordo con il giocatore per un contratto che gli permetterà di guadagnare 4.5 milioni di euro netti come base fissa più bonus, manca l'ok definitivo della Lazio dopo che il Milan manderà la propria offerta per il cartellino. 30 milioni è quanto chiede il patron Lotito e Cardinale ha dato il via libera. L'arrivo dello spagnolo dunque è una questione di ore.