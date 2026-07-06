Semaforo verde per Gila? Ecco quanto potrebbe essere l’impatto a bilancio

Semaforo verde per Gila? Ecco quanto potrebbe essere l’impatto a bilancioMilanNews.it
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Oggi alle 07:48Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Il possibile impatto a mercato di Gila in caso di arrivo in rossonero.

Oggi potrebbe essere il giorno del semaforo verde per Mario Gila, difensore in uscita dalla Lazio per il quale il Milan ha battuto la concorrenza di Atalanta e soprattutto del Napoli. L'accordo con il giocatore è stato raggiunto, 4.5 milioni di base netta più bonus per 5 anni, manca ora definire la cifra del cartellino con la Lazio. Lotito chiede 30, il Milan vorrebbe chiudere a 25 e dunque nella giornata di oggi si potrebbe arrivare ad una conclusione che accontenti entrambi. 

GILA AL MILAN, L'IMPATTO A BILANCIO DELL'OPERAZIONE

Prendendo per buono che il punto d'incontro con Lotito sarà a metà strada, quindi sui 27 milioni di euro, e che lo stipendio lordo si assesterà sui 6,4 milioni lordi, possiamo calcolare il potenziale impatto a bilancio dell'operazione Mario Gila.

Mario Gila - ammortamento annuo 5,4 mln€, stipendio lordo annuo 6,4 mln: costo annuo totale 11.8 mln€