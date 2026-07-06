Semaforo verde per Gila? Ecco quanto potrebbe essere l’impatto a bilancio
Oggi potrebbe essere il giorno del semaforo verde per Mario Gila, difensore in uscita dalla Lazio per il quale il Milan ha battuto la concorrenza di Atalanta e soprattutto del Napoli. L'accordo con il giocatore è stato raggiunto, 4.5 milioni di base netta più bonus per 5 anni, manca ora definire la cifra del cartellino con la Lazio. Lotito chiede 30, il Milan vorrebbe chiudere a 25 e dunque nella giornata di oggi si potrebbe arrivare ad una conclusione che accontenti entrambi.
GILA AL MILAN, L'IMPATTO A BILANCIO DELL'OPERAZIONE
Prendendo per buono che il punto d'incontro con Lotito sarà a metà strada, quindi sui 27 milioni di euro, e che lo stipendio lordo si assesterà sui 6,4 milioni lordi, possiamo calcolare il potenziale impatto a bilancio dell'operazione Mario Gila.
Mario Gila - ammortamento annuo 5,4 mln€, stipendio lordo annuo 6,4 mln: costo annuo totale 11.8 mln€
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